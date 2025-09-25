Murale per Mourinho: lo Special One con l'aquila del Benfica

A omaggiare Mou è stato João Cavalheiro, meglio conosciuto come Styler, che ha realizzato un'opera in onore dello Special One in cui l'allenatore è raffigurato con l'aquila del Benfica. Nel murale il volto di Mourinho è in primo piano, affiancato dall'aquila, animale rappresentativo del club. Alle loro spalle lo stadio da Luz, dove gioca il club portoghese, e a completare il tutto una riproduzione dell'autografo dello Special One. Non è la prima volta che l'allenatore portoghese riceve questo tipo di omaggio: anche al suo arrivo a Roma venne riprodotto alla guida di una Vespa dall'artista Harry Greb a Testaccio.