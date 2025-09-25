Atalanta, da oggi lo stadio cambia nome: si chiamerà "New Balance Arena"

Atalanta Bergamasca Calcio annuncia che da oggi, completate le operazioni di installazione del nuovo logo, lo stadio di Bergamo, di proprietà del club da 8 anni, assume la denominazione del nuovo official kit sponsor e si chiamerà New Balance Arena. Nelle precedenti sei stagioni, invece, il nome era Gewiss Stadium, dal nome dell'attuale sponsor che appare sul retro delle maglie. Al centro della partnership, si legge nella nota ufficiale, "l'impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori". La sede del settore giovanile nerazzurro all'interno del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia sarà denominata New Balance Academ, dedicata a Mino Favini, "maestro" storico del vivaio atalantino. "Siamo entusiasti della nostra partnership con New Balance, una collaborazione che si basa sulla condivisione di valori comuni quali il duro lavoro, l'integrità e un profondo impegno nei confronti della nostra comunità. Non vediamo l'ora di continuare a ottenere successi sia dentro che fuori dal campo", ha dichiarato Stephen Pagliuca, co-chairman dell'Atalanta. "Da sempre simbolo di Bergamo e del suo tessuto sociale - ha detto Chris Davis, brand president & chief marketing officer New Balance - questo stadio incarna l'essenza della passione, della lealtà e dello spirito della sua comunità".