Magliette Juve 'CR7', querela ritirata contro fratello Ronaldo

Si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela il processo avviato in tribunale a Torino contro un fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, che era stato rinviato a giudizio per truffa. L'accusa era legata alla produzione di circa 13 mila magliette della Juventus, identiche alle originali ma con l'aggiunta di un segno che rimandava a CR7, all'epoca dei fatti in forza alla squadra bianconera. La vicenda risaliva al 2019. La parte civile era l'azienda Pegaso, che aveva firmato con Hugo un accordo per la produzione di kit sportivi. La querela è stata ritirata dopo il perfezionamento di un accordo fra le parti.