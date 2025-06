Nazionale, Buffon dà il bentornato a Gattuso: "Sai cosa significa rappresentare l'Italia"

Gianluigi Buffon attraverso i propri social ha dato il bentornato in Nazionale a Rino Gattuso, il nuovo ct. Questo il messaggio: "Bentornato Rino! Abbiamo vissuto momenti indimenticabili e mille battaglie in campo, con orgoglio e spirito di sacrificio che ci hanno portato sul tetto del mondo nel 2006. Conosco la tua passione e la tua competenza, e sono certo che ti accompagneranno anche in questa nuova sfida. Sai esattamente cosa significa indossare questa maglia e rappresentare la nostra Italia. La tua nomina è una scelta condivisa e convinta, siamo consapevoli del momento particolare del nostro calcio ma anche sicuri che tu abbia l’esperienza e la conoscenza per guidare questo gruppo verso i prossimi Mondiali. Abbiamo lo stesso modo di vivere la Nazionale: passione, rispetto e trasparenza. Buon lavoro"