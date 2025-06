Figc: al vaglio introduzione figura dirigente-arbitro

"Abbiamo voluto valorizzare, condividendolo con l'Aia, la figura dell'arbitro del club, formato nel club, con calciatori o dirigenti che si esercitano per arbitrare nei primi livelli di amatori del calcio dilettantistico sul modello francese". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo che il Consiglio Figc, di concerto con la Lega Nazionale Dilettanti e l'Aia, ha deciso di avviare uno studio per l'introduzione della figura del dirigente-arbitro in alcune limitate categorie di base, sul modello dell'arbitro di club francese. Ciò al fine di promuovere la cultura del rispetto delle regole e contrastare i fenomeni di violenza. Sono state poi approvate all'unanimità le cariche quadriennali della Giustizia Sportiva, il Garante per le Persone con Disabilità Maurizio Borgo è stato nominato Giudice Sportivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Confermati tra i tanti Giuseppe Chiné come procuratore federale e Gerardo Mastrandrea come giudice sportivo della Lega Serie A.