DASPO con Foglio di via obbligatorio dal questore Paolo Sartori, che li proibisce di entrare nel territorio comunale per i prossimi anni, a tre ultras del Brescia che hanno preso parte alla manifestazione andata in scena davanti al Palazzo della Loggia lo scorso 9 giugno. A riportarlo è BresciaOggi che ha spiegato la decisione presa dalla Questura dopo la protesta considerata "illegale" dall'istituzione.