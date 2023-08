Silvio Berlusconi gioca in Eccellenza: domenica scorsa il debutto in prima squadra

© Foto twitter

Papà Anthony, operaio immigrato dal Ghana, lo ha chiamato così per dargli "il nome di un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno", rendendolo famoso già al momento di registrare il figlio all'anagrafe nel comune di Modena quando lo raggiunse in Italia. Ora per Silvio Berlusconi Boahene, centrocampista classe 2005 della Virtus Castelfranco, che milita nel campionato di Eccellenza dell’Emilia Romagna, è arrivato anche il debutto in prima squadra. È successo negli ultimi 15' dell'amichevole giocata domenica a Bologna contro il Corticella, quando - come riferisce 'La Gazzetta di Modena' - ha preso il posto di Enrico Raspadori, fratello dell'attaccante del Napoli Giacomo. Silvio Berlusconi Bohaene, che frequenta un istituto superiore di Modena, viene chiamato da tutti Silvio. Per quale squadra fa il tifo? Milan ovviamente.