Silvio Baldini, l'oro del Pescara: l'uomo senza timori che sogna a occhi aperti

SERIE C

Il popolo biancazzurro è tornato a sognare grazie a un grande inizio di stagione in Serie C: sono primi dopo sei partite

© Pescara Calcio Silvio Baldini è l'oro del Pescara. Arrivato in sordina a giugno e scelto dall'ex direttore sportivo degli abruzzesi (Daniele Delli Carri, poi è arrivato Pasquale Foggia), il 66enne tecnico toscano ha riacceso la passione del tifo pescarese nel giro di pochi mesi. E lo ha fatto grazie ai risultati, al lavoro ma soprattutto davanti alle telecamere. Abile comunicatore, Baldini non ha più nulla da perdere: può dire quello che vuole, anche attaccare procuratori e dirigenti definiti senza paura "furfanti". Lui allena per passione, e ha un sogno: portare il Pescara in Serie A. Alla faccia di chi lo prende in giro come il buon Silvio ripete da tempo.

Per regalare nuovamente la massima serie al club abruzzese servirà tempo: Brosco e compagni sono da ormai quattro anni impelagati in Serie C. Ma serve andare con ordine: intanto il santone di Massa ha riportato i biancazzurri in testa alla classifica del girone B con 14 punti frutto di 4 pareggi e 2 vittorie. E lo ha fatto con intelligenza, ossia adeguandosi al 4-3-3 ereditato da Zdenek Zeman (ma con maggiore attenzione alla fase difensiva), con umiltà e coltivando la cultura del lavoro ereditata dallo stesso boemo.

Baldini, che da tempo lavora con piacere (dal 2017 ha allenato gratis la Carrarese per tre anni), respira nell'aria di Pescara "una magia": in casa biancazzurra c'è una voglia clamorosa di tornare a ruggire dopo anni bui. Il capoluogo adriatico, abituato a vivere sulle montagne russe, spera di aver trovato un nuovo messia sulle orme di Galeone e dello stesso Zeman. Siamo appena agli inizi, la via però è tracciata: Pescara ha trovato sulla sua strada un grande uomo.