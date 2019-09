Umaru Bangura, capitano della Sierra Leone, ha sbagliato il rigore decisivo nella gara contro la Liberia, L'errore è costato alla sua nazionale l'eliminazione dalle fasi di qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022. In Sierra Leone i tifosi non l'hanno presa bene e hanno sfogato tutta la loro rabbia contro l'abitazione del capitano con lancio di pietre e oggetti vari danneggiandone buona parte. "È stato uno dei giorni peggiori della mia vita, - ha affermato Bangura ai microfoni della BBC - non posso uscire di casa. Non mi aspettavo tutta questa ostilità nei miei confronti".