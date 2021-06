Siena, ragazza denuncia stupro: in tre ai domiciliari, anche Portanova del Genoa

Per l'accusa si tratta di stupro, per la difesa - secondo quanto dichiarato da uno degli avvocati degli indagati - di una serata tra amici "in cui non c'è stata alcuna violenza e su cui restano invece tante altre cose da valutare". Intanto però davanti al gip di Siena, Jacopo Rocchi, sono iniziati gli interrogatori di garanzia per i tre giovani maggiorenni finiti ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale di gruppo: i fatti sono relativi alla scorsa settimana quando una 21enne senese, al termine di una festa in città, ha denunciato di essere stata stuprata. Tra i ragazzi ai domiciliari dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura di Siena c'è anche Manolo Portanova, ventunenne calciatore del Genoa, ex Juve, figlio d'arte.