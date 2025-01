Sicurezza match Roma-Eintracht in collaborazione con polizia tedesca

La sicurezza e il monitoraggio costante dell'arrivo dei tifosi del Eintracht, giunti nella Capitale per assistere all'incontro di calcio con la Roma è stata garantita anche grazie alla collaborazione internazionale della Questura di Roma con la polizia tedesca, che ha evitato ogni possibile criticità nei due giorni che hanno visto l'arrivo a Roma dei tifosi tedeschi con un dispositivo che ha seguito ogni fase di permanenza in città e afflusso allo Stadio. Le serate di ieri e il pomeriggio di oggi, in Centro, non hanno fatto registrare alcuna criticità, con un afflusso allo stadio regolare e ordinato con l'Olimpico che ha fatto registrare il tutto esaurito. I tifosi di Francoforte hanno ricevuto e seguito tutte le istruzioni fornite dalla Questura di Roma che ha potuto privilegiare l'approccio dell'accoglienza pur preservando misure di rigore nei confronti di quei tifosi, tutti romanisti, che avevano pensato di agire comportamenti illegali contro gli ospiti. Al momento non sono stati riscontrati danneggiamenti ai mezzi Atac utilizzati per scortare i tifosi. Si prepara ora, si apprende da fonti della questura, la delicata fase del deflusso.