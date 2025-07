Sì a atto in Regione per dare sede a museo Fiorentina

Individuare una sede per il Museo della Fiorentina, dedicato alla società viola e alla sua storia. E' quanto chiede una mozione passata oggi all'unanimità in commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana, prima firmataria Sandra Bianchini (FdI). "Fino ad oggi i viola, che sono un patrimonio sociale, sportivo e storico della nostra città, non hanno un museo fisso, vengono realizzate solo esposizioni temporanee - spiega Bianchini - Il museo permanente darebbe ulteriore risalto alla squadra e costituirebbe un percorso turistico e attrattivo alternativo a quelli del centro storico". In una nota la consigliera di FdI si dichiara soddisfatta per il voto unanime. "Auspico - aggiunge - che il governatore Giani si attivi quanto prima per trasformare in realtà la nostra proposta, così come indicato nella mozione. Sono sicura che il presidente saprà agire nell'interesse della collettività".