Balogun-flop dopo la polemica: primo tiro all'81', è tra i peggiori in campo

Gli Usa perdono la partita, ma soprattutto la faccia, contro il Belgio agli ottavi di finale dei Mondiali di casa. A Seattle, finisce 4-1 in favore dei 'Diavoli rossi' che approdano così ai quarti, dove affronteranno la Spagna. Ma più che la vittoria della squadra di Rudy Garcia, si celebra la sconfitta della nazionale 'a stelle e strisce' che schiera in campo Folarin Balogun: il peggiore in campo è proprio l'attaccante newyorkese 'riabilitato', tra le polemiche, dalla squalifica ai sedicesimi da una telefonata di Donald Trump al presidente della Fifa, Gianni Infantino. Frastornato, forse proprio perché al centro di un caso più diplomatico che sportivo, il giocatore del Monaco è un fantasma in campo: all'81' il suo primo tiro in porta.
Una prestazione che, elegantemente, il ct del Belgio Rudi Garcia ha commentato così nel post partita: "È venuto a parlarmi (Balogun, ndr). La cosa mi ha fatto molto piacere. Non è colpa sua, non è lui il responsabile: è questo che gli ho detto. Apprezzo davvero il fatto che sia venuto a trovarmi. È un giocatore che stimo".