Balogun-flop dopo la polemica: primo tiro all'81', è tra i peggiori in campo

Una prestazione che, elegantemente, il ct del Belgio Rudi Garcia ha commentato così nel post partita: "È venuto a parlarmi (Balogun, ndr). La cosa mi ha fatto molto piacere. Non è colpa sua, non è lui il responsabile: è questo che gli ho detto. Apprezzo davvero il fatto che sia venuto a trovarmi. È un giocatore che stimo".