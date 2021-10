Tutti vogliono Lucca: Mancini ci pensa, per Commisso è il dopo Vlahovic 

NUOVI BOMBER

L'attaccante dell'Under 21 è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione e sta trascinando il Pisa in vetta alla serie B

Lorenzo Lucca, classe 2000 e un futuro garantito. Sei gol in sette partite dall'inizio del campionato di Serie B, il suo Pisa trascinato in testa alla classifica, Roberto Mancini che pensa di portarlo nella nazionale maggiore perché gli manca un attaccante con quelle caratteristiche, Paolo Nicolato che se lo tiene stretto nell'Under 21 che vuole conquistare un posto all'Olimpiade di Parigi '24 e Rocco Commisso che pensa a lui per l'attacco della nuova Fiorentina che dovrà fare a meno di Vlahovic.

"Sto lavorando per fare il meglio possibile e sto dando tutto me stesso per avere nuovi obiettivi. Sono contentissimo del percorso che sto facendo e che mister Mancini abbia detto quelle parole su di me. Cerco sempre di dare il massimo e di migliorarmi settimana dopo settimana". Queste le parole di Lucca dal ritiro della nazionale Under 21. "Il mio punto di forza è la fisicità e il colpo di testa. Lo spazio ai giovani? Dobbiamo averlo per dimostrare di valere, quindi più si gioca e si aumenta il minutaggio, e più si riesce a vivere la partita", ha spiegato.

"Ho la percezione dell'importanza di queste partite, ho avuto la fortuna di essere stato chiamato anche la scorsa volta, siamo concentrati e dobbiamo avere un unico obiettivo per portare a casa il risultato", ha sottolineato alla vigilia del match contro la Bosnia. "I miei punti di riferimento? Ibrahimovic è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, e adesso giovane come me c'è anche Haaland che mi piace molto a livello di fisicità, di progressione con la palla, fa gol, quindi è un attaccante completo", ha sottolineato in merito ai suoi idoli. "Devo tanto alla società Pisa, alla città, ai tifosi e ai miei compagni. Il club mi dato fiducia fin dal primo momento. Mi ha fatto capire che credeva in me, che voleva crescere insieme a me come io volevo crescere insieme a loro. Adesso sono contento dei traguardi che stiamo ottenendo, sono tranquillo e sereno. Lavoro e cerco di fare sempre meglio", ha concluso Lucca.