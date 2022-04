Spal, nuovo infortunio per Giuseppe Rossi: si teme per il ginocchio

Ore di apprensione in casa Spal per la situazione relativa a Giuseppe Rossi: l'attaccante si è infortunato nel match contro il Brescia, cadendo male sulla gamba sinistra dopo un contrasto aereo con Adorni e chiedendo immediatamente il cambio. Anche lo staff medico, entrato in campo a valutare la situazione, non ha potuto che confermare la gravità del problema, costringendo Venturato a far entrare Melchiorri. Non ci sono ulteriori informazioni sullo stato di salute del 35enne ma, vista la storia clinica e i gravi infortuni che ha subito in passato, c'è preoccupazione attorno allo stato del ginocchio.