Serie B: nessun gol tra Ascoli e Cittadella

SERIE B

La terzultima giornata di Regular Season del campionato cadetto si apre con lo 0-0 del Del Duca: bianconeri più vicini ai playoff

La trentaseiesima e terzultima giornata di Regular Season di Serie B si apre con lo 0-0 del Del Duca tra Ascoli e Cittadella. Meglio nel primo tempo gli ospiti, che si vedono annullare un gol a Beretta per fuorigioco di Branca, mentre nel finale Maniero è strepitoso su Tsadjout e Leali salva su Baldini. Con questo pareggio, i bianconeri salgono a 59 punti e si avvicinano ulteriormente ai playoff, mentre i veneti si portano a quota 49. ipp

Nessun gol nel primo match della terzultima giornata di Serie B: finisce infatti 0-0 al Del Duca tra Ascoli e Cittadella. La prima occasione è per gli ospiti, con Cassandro che dalla lunghissima distanza sfiora l'incrocio dei pali. Al 24', ecco l'episodio più importante del match: gli uomini di Gorini segnano con il colpo di testa su calcio di punizione di Beretta, ma la rete viene annullata per il fuorigioco, considerato attivo, di Branca. I bianconeri fanno più fatica a rendersi pericolosi e allora Sottil rimedia ad inizio ripresa togliendo Paganini ed Eramo ed inserendo Maistro e Collocolo, subito incisivo ad inizio ripresa con uno slalom concluso con un destro di poco alto sopra la traversa. Lo 0-0 regge anche grazie allo strepitoso intervento sul primo palo di Maniero su Tsadjout e alla parata di Leali a tempo scaduto su Baldini: con questo pareggio, l'Ascoli sale a 59 punti confermandosi in zona playoff, virtualmente irraggiungibile per il Cittadella a quota 49.