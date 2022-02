Serie B: il Pisa ritrova la vetta, 2-1 a Monza

24.A GIORNATA

Successo toscano targato Puscas e Caracciolo. Tris dell’Ascoli che rivede la zona playoff, Ménez trascina la Reggina

Il sabato della 24esima giornata di Serie B vede il Pisa ottenere l’importantissimo successo per 2-1 sul campo del Monza: Puscas e Caracciolo ribaltano il vantaggio momentaneo di Valoti nel big match in vetta alla classifica. Risale in zona playoff l’Ascoli grazie al netto 3-0 casalingo sull’Alessandria. Ménez consente alla Reggina di piegare 2-0 il Pordenone. La Ternana espugna 3-2 il Tardini di Parma con il gol vittoria di Pettinari.

MONZA-PISA 1-2

Dopo una sconfitta e quattro pareggi consecutivi il Pisa coglie un successo fondamentale nello scontro diretto di Monza. Brianzoli in vantaggio all’8’: traversone di Mancuso, velo di Mota, Caracciolo respinge corto sui piedi di Valoti che da fuori piega le mani a Nicolas. Al 18’ il cross dalla destra di Hermannsson, agganciato e girato alle spalle di Di Gregorio con una conclusione potente dall’attaccante romeno, vale l’immediato 1-1 dei toscani. Carlos Augusto ed Hermannsson creano buone occasioni rispettivamente per i padroni di casa e per gli ospiti. Ma saranno proprio quest’ultimi a ribaltare il risultato al 65’: sul corner calciato da Mastinu irrompe Caracciolo, che si libera dalla morsa difensiva biancorossa e di testa non lascia scampo a Di Gregorio. Il Pisa si riporta così momentaneamente nella zona promozione diretta in Serie A.

ASCOLI-ALESSANDRIA 3-0

L’Ascoli ritrova la vittoria dopo tre turni e rivede la zona playoff. È Saric a portare avanti nel punteggio i marchigiani contro l’Alessandria alla mezz’ora: assist di Bidaoui e il numero 30, nel duello con Parodi, esce vincitore anche grazie a un rimpallo favorevole e poi trafigge Pisseri. Formazione piemontese che è costretta a soccombere al 54’: Tsadjout dalla linea di fondo serve Ricci, che a sua volta dà il pallone indietro a Bidaoui, il cui destro termina alle spalle di un Pisseri questa volta non impeccabile. Il tris di Botteghin al 61’ (colpo di testa) mette definitivamente la parola “fine” al match. Alessandria ora quintultima da sola.

REGGINA-PORDENONE 2-0

La Reggina, seppur con non poche difficoltà, riesce a piegare nel finale il Pordenone ultimo, allontanandosi sempre di più dalla zona caldissima della classifica. Friulani vicinissimi al vantaggio al 17’: Amione sbaglia, ne approfitta Candellone che scambia con Cambiaghi e calcia con il destro dal dischetto spedendo però alto. È poi Jérémy Ménez a sbloccare il risultato a favore dei calabresi al 66’: Montalto lavora un buon pallone sulla trequarti e imbuca per il francese che salta netto Perisan in uscita e deposita in rete. A 4’ dalla fine Di Chiara chiude il match: traiettoria perfetta su punizione che s’insacca in fondo al sacco, con Perisan immobile.

PARMA-TERNANA 2-3

Parma nei guai dopo il ko interno contro la Ternana, che si prende il prezioso scontro salvezza. Sembrerebbe già tutto in discesa per gli umbri in avvio di match. Al 5’, assist di Pettinari e gol di Donnarumma. 6 minuti dopo arriva il raddoppio di Partipilo che, servito in profondità e da posizione defilata, punta Colombi, lo salta a tu per tu e deposita in rete lo 0-2. Ma non c’è tempo per stare sereni: tra il 16’ e il 22’ gli emiliani agguantano subito il pari prima con Cobbaut e poi con un sinistro a giro di Vázquez dai 16 metri. Ospiti comunque ancora avanti al 58’, quando la sponda aerea di Bogdan per Pettinari vede quest’ultimo girare in rete di testa.

VICENZA-SPAL 1-1

Classico pareggio che non può soddisfare nessuna delle due squadre, con il Vicenza che resta impantanato in penultima posizione e con la Spal ancora troppo vicina alla zona playout. Al 26’ Rossi riceve palla al limite dell’area, salta tre uomini tra i veneti con una serpentina e con la punta insacca Contini in uscita. A fine primo tempo la difesa emiliana respinge la punizione di Ranocchia, Cavion raccoglie al limite, controlla e calcia col destro sul primo palo, per l’1-1. Il Var annulla il 2-1 spallino firmato da Melchiorri, ma nel complesso saranno poche le occasioni da gol che vengono costruite da entrambe le formazioni nella ripresa.

RISULTATI E CLASSIFICHE