Serie B: Venezia fermato sullo 0-0 ad Ascoli

SERIE B

I lagunari, senza Pohjanpalo, scivolano a -3 dal Como. Marchigiani diciottesimi

© italyphotopress Il posticipo della 32a giornata di Serie B tra Ascoli e Venezia termina con il punteggio di 0-0, lasciando i lagunari (orfani di Pohjanpalo) al quarto posto con 58 punti (scavalcati quindi dalla Cremonese) e i bianconeri in piena zona retrocessione con trentadue. Partita tattica e con poche occasioni da rete: la più ghiotta capita a Gytkjaer, che alla mezz'ora si vede murare da Bellusci (espulso poi al 98') un tiro a botta sicura.

Il Venezia si vuole rialzare dopo il ko contro la Reggiana ma è costretto a fare a meno di Pohjanpalo, assente a causa della nascita del figlio. Partita che non offre particolari sussulti nel primo tempo: i bianconeri non riescono a sfruttare qualche disattenzione in marcatura degli ospiti, mentre i lagunari faticano a produrre tiri in porta fino alla mezz'ora, quando Gytkjaer sfrutta un'uscita errata di Vasquez e calcia a porta praticamente vuota, vedendosi negare la rete dal salvataggio provvidenziale di Bellusci. Il tatticismo rimane anche nella ripresa, con la formazione allenata da Vanoli incapace di produrre ulteriori azioni da gol fino al 79’, quando l'ex attaccante del Monza manda di poco alto sugli sviluppi di un corner. Al 98’ Bellusci viene espulso per un brutto intervento di gioco su Bjarkason. I veneti si portano così a quota 58 punti e restano al quarto posto (scivolando a -3 dal Como secondo), mentre la squadra marchigiana è ancora terz'ultima con trentadue lunghezze.

