Serie B: il Venezia piega il Brescia e continua a sognare la promozione diretta 

serie b

I lagunari si impongono per 2-0 al Penzo, scavalcano la Cremonese e tornano a -3 dal Como di Fabregas e Roberts

© italyphotopress Si completa il quadro della trentatreesima giornata di Serie B: successo importante del Venezia, che supera 2-0 il Brescia tra le mura casalinghe del Penzo. L’uomo della domenica per i lagunari è Tanner Tessmann, autore di una doppietta (20’ e 90’) con due zampate sugli sviluppi di calcio d’angolo. Con questo successo la squadra di Vanoli torna a -3 dal Como secondo, e continua a inseguire la promozione diretta in Serie A.

Tre punti fondamentali per il Venezia, che supera 2-0 il Brescia in casa. In avvio i padroni di casa vengono sorpresi dai lombardi, che mettono in campo tanta intensità e provano subito ad affondare il colpo per indirizzare la gara. Con il passare dei minuti i lagunari iniziano a prendere le misure, e al 20’ riescono anche a stappare la partita: sugli sviluppi di un corner Lezzerini allontana con i pugni, ma sulla ribattuta Tessmann calcia di prima intenzione e insacca l’1-0. La reazione della squadra di Maran è tiepida, e dopo un mini-forcing gli arancioneroverdi tornano a premere. Il Venezia chiude in avanti la prima frazione di gioco, senza però trovare il raddoppio: all’intervallo i padroni di casa sono in vantaggio di un gol. Nella ripresa il Venezia continua a spingere, sfiorando il 2-0 in svariate occasioni, soprattutto con Ellertsson. I biancoblù, con il passare del tempo e con forze fresche dalla panchina, provano a far partire il forcing alla ricerca del pareggio nell’ultimo quarto d’ora, dopo essersi salvati più volte grazie a Lezzerini. All’84’ Moncini sfiora l’1-1 con una rovesciata pazzesca, ma è l’ultima occasione della partita per la squadra ospite. Nel finale Tessmann mette in cassaforte la partita e firma la sua personale doppietta, quando al 90’ trova la zampata vincente del 2-0 dopo la spizzata di Lella, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo. Vince il Venezia 2-0 e sale a 61 punti in classifica, in terza posizione e di nuovo a -3 dal Como secondo. Rimane fermo a 45 punti in Brescia, settimo ma solamente a +2 sul nono posto.