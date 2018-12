Serie B: tris del Cittadella alla Salernitana e secondo posto

01/12/2018

CITTADELLA-SALERNITANA 3-1

I padroni di casa passano in vantaggio al 33' con Strizzolo, che insacca di testa su cross di Branca. Al 39' Strizzolo sfiora il raddoppio, ma Micai devia in angolo. La ripresa si apre col pareggio della Salernitana: è il 4' quando Rosina sfrutta un errore della difesa avversaria e non lascia scampo a Paleari. Il Cittadella ristabilisce le distanze all'8': a segnare il 2-1 è Schenetti, che raccoglie un colpo di testa di Panico respinto da Micai. Il tris arriva al 16' e porta ancora la firma di Strizzolo, servito da Panico in contropiede.



COSENZA-PADOVA 2-1

Sono i veneti a sbloccare il risultato nel primo tempo, con Bonazzoli che trasforma il rigore concesso per la trattenuta di Legittimo ai danni di Cappelletti (27'). E' un altro penalty a decidere il pareggio, nella ripresa. Mazzocco atterra in area Baez, l'intervento frutta il rosso al numero 18 dei veneti e il tiro dal dischetto per il Cosenza. Realizza Baclet, è 1-1 (59'). All'ultimo respiro il Cosenza trova la rete della vittoria con il colpo di testa vincente di Garritano sul corner di Palmiero (94'). Un successo fondamentale, il secondo consecutivo per la squadra di Braglia che sale a 14 punti agganciando la zona tranquiillità. Beffa invece per gli uomini di Foscarini, fermi a quota 11.



CREMONESE-CROTONE 1-0

La Cremonese supera di misura il Crotone per 1-0. Il gol decisivo porta la firma di Boultam al 74', dopo che gli ospiti erano rimasti in dieci dal 44' per l'espulsione di Romero. In classifica la Cremonese aggancia il Brescia a quota 18 punti, il Crotone sale a 12 ma resta in zona retrocessione. Nella prossima giornata, la Cremonese ospita il Cittadella mentre il Crotone affronterà in casa il Venezia del grande ex Walter Zenga.



ASCOLI-SPEZIA 3-1

Vittoria importante in chave playoff per l'Ascoli che sale all'ottavo posto a quota 19 scavalcando proprio lo Spezia fermo a 17. Padroni di casa subito in vantaggio con Ardemagni dopo un minuti di gioco, bis in apertura di ripresa con Cavion (46'). Al 49' rosso per Ninkovic e bianconeri in 10 per tutto il secondo tempo. Al 55' Okereke accorcia le distanze per i liguri, ma la rimonta non riesce. Da segnalare al 68' l'espulsione di Badaoui a ristabilire la parità numerica. In pieno recupero il gol del definitivo 3-1 firmato da Padella.