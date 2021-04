Serie B: stop dell’Empoli, 2-2 contro la Cremonese

IL RECUPERO

Non basta la doppietta di Mancuso per fare volare in vetta i toscani: i lombardi agguantano per due volte lo svantaggio con Terranova e Ciofani

Piccola battuta d’arresto per l’Empoli sul percorso che potrebbe portarlo direttamente in Serie A: sul campo della Cremonese finisce 2-2. +6 ora sul terzo posto. Toscani due volte in vantaggio e due volte raggiunti. Prima è Terranova a ristabilire la parità al 35’ su rigore dopo che Mancuso aveva portato in vantaggio la capolista della Serie B all’8’; poi, dopo l’1-2 ancora di Mancuso al 65’, Ciofani firma il definitivo pareggio a 11’ dalla fine.

La capolista della Serie B rallenta dopo quattro vittorie consecutive. Con il 2-2 di Cremona, comunque, l’Empoli è ora a +5 sul Lecce secondo e a +6 sulla Salernitana terza. Altro risultato utile per i grigiorossi che, al termine di questo recupero della 31esima giornata, si portano a -4 dalla zona playoff. All’8’ toscani in vantaggio: lancio di Stulac spizzato di testa da Matos per Mancuso che s’infila tra Terranova e Bianchetti, incrociando col destro sul secondo palo. Niente da fare per Carnesecchi. Dopo una grande giocata di Buonaiuto, che salta un avversario in dribbling e calcia a giro col destro (Brignoli respinge con i pugni), i lombardi pareggiano i conti al 35’: intervento a gamba tesa di Stulac ai danni di Baez. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto; Terranova non sbaglia, nonostante Brignoli avesse intuito. Il primo tempo si chiude con una rete annullata agli ospiti per un fallo di Romagnoli. Nella ripresa Bianchetti salva sulla linea sul tentativo di Bajrami e poco dopo, al 65’, Mancuso firma la doppietta: assist perfetto di Bajrami per il bomber azzurro che sfrutta il movimento di Matos per staccarsi e battere per la seconda volta Carnesecchi. Al 79’, però, il cross col contagiri di Bez trova lo stacco imperioso di Ciofani che sigla il definitivo 2-2.