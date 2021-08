Serie B: gol e spettacolo a Benevento, pari tra Monza e Reggina, il Brescia espugna Terni

SERIE B

I campani sconfiggono 4-3 l’Alessandria, nessun gol per la squadra di Stroppa, Inzaghi supera Lucarelli 2-0 in trasferta

Prima giornata della Serie B 2021/2022 che vede la vittoria del Brescia 2-0 in trasferta sulla Ternana nella sfida dei due ex bomber Lucarelli e Inzaghi in panchina. Pareggio invece per il Monza 0-0 in casa della Reggina, mentre il Benevento dà spettacolo nel 4-3 casalingo contro l’Alessandria. Vittorie anche per la Cremonese sul Lecce (3-0), per il Pisa sulla Spal (1-0) e dell’Ascoli con il Cosenza (1-0). Pari 2-2 tra Crotone e Como.

REGGINA-MONZA 0-0

L'attesa per la grande sfida tra Reggina e Monza non viene ripagata con lo spettacolo tanto atteso: al Granillo, gli amaranto e i brianzoli danno vita ad un match con poche occasioni da rete, ma si portano a casa il loro primo punto nel campionato cadetto 2021/2022. Meglio i padroni di casa nel primo tempo: Laribi sfiora subito il gol di testa su calcio d'angolo, poi il protagonista è Rivas, che con due conclusioni di destro esalta i riflessi di Di Gregorio, bravo in entrambe le circostanze a respingere. I brianzoli si vedono per la prima volta alla mezz'ora con la conclusione dalla distanza di Colpani di poco a lato. Nella ripresa, entrano Bellomo e Galabinov per la Reggina e Gytkjaer e D'Alessandro per il Monza, ma l'unica vera emozione del secondo tempo è l'espulsione dalla panchina di Sampirisi. Finisce dunque 0-0: gioia del gol rimandata per le formazioni di Aglietti e Stroppa.

TERNANA-BRESCIA 0-2

Debutto perfetto per il Brescia di Filippo Inzaghi, che vince al debutto grazie al 2-0 sul campo della Ternana di Cristiano Lucarelli. Il primo ad andare vicino al gol al Liberati è Donnarumma, che però colpisce debolmente e facilita la parata di Joronen. Col passare dei minuti, però, le Rondinelle prendono campo e iniziano ad avvicinarsi al bersaglio grosso: Bajic sbaglia da pochi passi, poi Tramoni riceve da Bertagnoli e spara, trovando l'opposizione di Iannarilli. La sfida si sblocca al 29' con la rete di Bajic, che dal dischetto spiazza Iannarilli trasformando il calcio di rigore assegnato per il fallo di Agazzi su Jagiello. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio: Tramoni se ne va sulla sinistra e serve con un gran filtrante ancora Bajic, che firma doppietta e 2-0 al 39'. Nella ripresa, i rossoverdi cercano di riaprire la partita, ma Joronen è ottimo sia su Pettinari che su Palumbo e mantiene la porta inviolata. Prima vittoria per Inzaghi, che centra subito i primi tre punti.

ASCOLI-COSENZA 1-0

Tre punti per l’Ascoli contro il Cosenza in casa: ai marchigiani basta una rete di Bidaoui al 36’ in una partita gestita senza eccessivi problemi dagli uomini di Sottil. I padroni di casa amministrano il gol di vantaggio e si difendono bene, mentre i calabresi non riescono a incidere nel tentativo di pareggiare.

BENEVENTO-ALESSANDRIA 4-3

Festival del gol e spettacolo tra Benevento e Alessandria. Nel primo tempo è botta e risposta continuo tra i padroni di casa e i neopromossi, che passano in vantaggio al 6’ con Corazza e vengono raggiunti al 23’ da Insigne su rigore. Al 40’ è ancora uno scatenato Corazza a riportare avanti i Grigi, ma al 45’ i campani riportano il risultato in parità grazie ad un autogol di Parodi. Nella ripresa, il Benevento torna in campo più centrato e non torna in svantaggio per la terza volta, anzi allunga sul 3-2 con Foulon dopo appena tre minuti e dilaga al 55’ con Improta. Nel finale c’è ancora spazio per i piemontesi, ancora con un super Corazza all’82’, la cui tripletta non basta però all’Alessandria.

CREMONESE-LECCE 3-0

Tutto nella ripresa nella larga vittoria della Cremonese sui pugliesi: Valzania al 51’, Buonaiuto al 60’ e Valeri al 65’ firmano il tris che condanna il Lecce di Baroni, mentre Pecchia può esultare con tre punti preziosi. Un blackout che costa caro ai giallorossi, autori di una prestazione non perfetta anche per meriti dei padroni di casa, bravissimi a sfruttare le occasioni a disposizione.

CROTONE-COMO 2-2

Ottimo pareggio per il Como nella difficile trasferta di Crotone. I lombardi si battono fino all’ultimo mentre i padroni di casa si affidano a un super Mulattieri che firma una doppietta tra il 49’ e il 66’. In mezzo la rete del momentaneo pareggio per il Como di Iovine (53’). Il club neopromosso non molla e al 79’ Gliozzi riporta l’equilibrio in termini di risultato e alla fine arriva un punto ciascuno.

PISA-SPAL 1-0

Un lampo di Sibilli dopo pochi secondi dal fischio iniziale basta al Pisa per ottenere una vittoria di prestigio sulla Spal. Impegno non facile per i toscani, che dopo il gol gestiscono alla perfezione il vantaggio e si difendono benissimo dagli attacchi dei ferraresi, senza disdegnare anche folate offensive andando vicini al raddoppio. Inizia con una sconfitta quindi l’avventura dello spagnolo Clotet sulla panchina della Spal.