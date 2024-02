Serie B: Pohjanpalo non basta, il Venezia frena 2-2 col Modena

SERIE B

Gli ospiti rimontano per due volte le reti del finlandese: i veneti mancano l'aggancio al secondo posto

© italyphotopress Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie B non vale il secondo posto in classifica al Venezia, frenato in casa dal Modena sul 2-2. Sblocca il match la rete di Pohjanpalo su rigore al 50' del primo tempo, poi risponde Gerli al 61’ con una conclusione da fuori area. Il finlandese realizza il nuovo vantaggio veneto sugli sviluppi di un corner al 71’, ma Palumbo pareggia al 77' depositando in rete la respinta di Joronen sul suo rigore.

Gli ospiti ci provano dopo dieci minuti con una conclusione di Santoro che termina di poco a lato, poi Pierini si rende pericoloso in due circostanze per i padroni di casa e propizia con un tiro imperfetto la rete del vantaggio di Tessman, annullata però per fuorigioco al 25’. I veneti sbloccano il match nel recupero della prima frazione: Battistella commette fallo in area su Zampano e Pohjanpalo non sbaglia dal dischetto, portando avanti i suoi al duplice fischio.

Il Venezia cerca di amministrare il vantaggio in avvio di secondo tempo ma rischia sulla giocata di Gliozzi, bravo a disegnare all'ora di gioco una parabola che sfiora il secondo palo. Gli emiliani trovano poco dopo la rete con la grande conclusione di Gerli da fuori area. Vanoli inserisce Gytkjaer ed Olivieri per aumentare il peso offensivo della squadra e le sue scelte producono immediatamente il gol del nuovo vantaggio: sugli sviluppi di un corner la palla rimane in area, l'ex Monza appoggia per il finlandese che realizza di potenza il 2-1 al 71’. Nemmeno il tempo di esultare ed il Modena si procura un calcio di rigore per fallo di Joronen su Gliozzi: Palumbo viene ipnotizzato dal portiere dagli undici metri ma segna sulla respinta. Il Venezia spinge nel finale alla ricerca del 3-2 ma Seculin respinge al 95’ sulla deviazione ravvicinata di Bjarkason. Con questo risultato il Venezia aggancia Como e Palermo in classifica con 45 punti, mentre il Modena sale a quota trentaquattro.

Vedi anche Serie B Serie B: Del Prato lancia il Parma al 95’, Palermo batte Como 3-0