Serie B: il Parma prova la fuga, 2-1 al Como

SERIE B

I ducali vincono grazie ai gol di Man e Charpentier, non basta Barba: il Palermo è momentaneamente a -4

© Getty Images La decima giornata di Serie B si apre con la vittoria per 2-1 del Parma sul Como. Al Tardini, il match si sblocca all'8' con l'uno-due tra Benedyczak e Man che fulmina Semper, mentre il raddoppio arriva al 74' con il primo pallone toccato da Charpentier, appena entrato. Inutile il gol al 92' di Barba: la formazione di Pecchia sale a 23 punti, momentaneamente a +4 sul Palermo che ha però due partite in meno, e tenta la fuga.

Il Parma rientra nel migliore dei modi dalla sosta per le Nazionali, cancellando subito la sconfitta con il Venezia grazie al 2-1 sul Como nella decima giornata di Serie B. Il match del Tardini gira subito in favore dei ducali, che all'8' sfruttano la triangolazione tra Benedyczak e Man per segnare, con quest'ultimo, il gol del vantaggio. Gli ospiti provano a reagire con Cutrone che non impegna Chichizola, poi è l'assistman a mettersi in proprio e a provare a spaventare Semper. Altri tentativi arrivano da Verdi e Ioannou per il Como e da Sohm per gli emiliani.

Nella ripresa, Bernabé e Benedyczak avvicinano al raddoppio i padroni di casa, ma il 2-0 arriva dalla panchina. Al 73', infatti, Pecchia richiama Man ed inserisce Charpentier, che un minuto dopo, al suo primo pallone, fa partire un diagonale destro sul secondo palo su assist di Hernani che vale il raddoppio. Nel finale Chichizola salva su Bellemo, ma al 92' Coulibaly regala un calcio d'angolo battuto da Arrigoni e sfruttato di testa da Barba che accorcia le distanze.

La rimonta, però, non si concretizza: con questa sconfitta, la seconda consecutiva per una squadra che non vince da tre turni, il Como resta a 14 punti. Prove di fuga, invece, per il Parma: è a quota 23, a +4 sul Palermo che ha però due partite in meno rispetto ai ducali e avrà diritto di replica al Barbera contro lo Spezia. Il terzo posto, con il Venezia impegnato in casa della Reggiana, dista invece cinque lunghezze.