Serie B: lo Spezia resiste in dieci contro undici, 0-0 in casa del Modena

SERIE B

I liguri restano in inferiorità numerica al 35’ ma mantengono la porta inviolata, occasione sprecata per i canarini

© ipp Nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie B finisce 0-0 la sfida tra Modena e Spezia: i padroni di casa non riescono a prendersi i tre punti al Braglia. La partita è estremamente difficile per i liguri, che al 35’ rimangono in dieci uomini a causa dell’espulsione di Gelashvili. I canarini attaccano intensamente per tutto il secondo tempo, ma faticano a sfondare e devono fare i conti con un ottimo Zoet: un punto per parte.

Pari e rimpianti per il Modena, che al Braglia non va oltre lo 0-0 contro uno Spezia in dieci uomini per tutto il secondo tempo. Pronti via e i canarini spingono subito forte per cercare il vantaggio, imponendo il proprio ritmo alla gara. Tra i più attivi tra le file dei padroni di casa c’è Gliozzi, non preciso però con le sue conclusioni. I lagunari sono un po' in affanno nel cercare di contenere le offensive avversarie, e al 35’ rimangono anche in inferiorità numerica: seconda ammonizione nel giro di otto minuti per Gelashvili, che lascia in dieci uomini la squadra di D’Angelo per i seicento secondi finali del primo tempo e per tutta la ripresa. A pochi istanti dal duplice fischio ci prova anche Cauz di testa, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nel secondo tempo i gialloblù ci provano in tutti i modi: tanti spioventi messi in area di rigore, numerose azioni personali e persino conclusioni da fuori area. I bianconeri riescono a difendersi, barricati all'interno della loro area di rigore. All’85’ arriva l’occasione d’oro per la squadra di Bianco (non presente in panchina causa squalifica, al suo posto Pensalfini), ma il colpo di testa di Abiuso viene neutralizzato da un super Zoet, autore di almeno quattro parate fondamentali (soprattutto una conclusione da fuori del subentrato Oukhadda). Finisce 0-0, con il Modena che sale a 35 punti, in ottava posizione e al limite della zona play-off. Punto importante per lo Spezia, che tocca quota 26 e aggancia Ternana e Ascoli, al confine tra zona retrocessione e zona play-out.