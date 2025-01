Serie B: il Sassuolo regola la Salernitana, pareggiano Spezia e Juve Stabia

SALERNITANA-SASSUOLO 1-2

Prosegue la marcia del Sassuolo, che inizia il suo 2025 con una vittoria: è 2-1 sulla Salernitana. Roberto Breda effettua il suo nuovo debutto sulla panchina dei campani e lancia dall'inizio tre nuovi acquisti: debuttano Lochoshvili, Raimondo e Cerri. Non c'è comunque un buon inizio per la Salernitana, che dopo sei minuti è già in svantaggio: Thorstvedt imbecca Flavio Russo e il centravanti della Primavera beffa il portiere sul primo palo. Laurienté e Berardi sfiorano il bis, ma gli amaranto rispondono: esterno della rete e pari sfiorato per Cerri. Nel finale di tempo ecco un altro duro colpo per i padroni di casa, perché il Sassuolo ammutolisce l'Arechi: cross di Laurienté, testa di Muharemovic ed è 2-0 al 40'. Nella ripresa Breda inserisce Stojanovic, che dà il via all'azione della speranza: Odenthal sbaglia e Cerri segna il 2-1 nel suo debutto con la Salernitana (47'). Si rianima dunque la gara dell'Arechi, col Sassuolo che perde campo e Grosso che prova a reagire inserendo il rientrante Mulattieri. I suoi rischiano grosso nel finale, con le chances sprecate da Cerri e Verde, ma portano a casa il risultato. La Salernitana non riesce a segnare e va ko: è 2-1 per il Sassuolo, che sale a 49 punti e resta in vetta, dando un messaggio a Pisa e Spezia. I campani restano penultimi a quota 18 punti, dando però ottimi segnali di ripresa.