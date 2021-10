Serie B: il Pisa frena col Pordenone, il Parma cade a Reggio Calabria

SERIE B

I toscani non vanno oltre l’1-1 in casa ma restano primi in classifica, la Reggina supera 2-1 i ducali

Il Pisa si fa beffare in pieno recupero dal Pordenone e perde l’occasione di andare in fuga in vetta alla classifica di Serie B: in questa nona giornata i toscani non vanno oltre l’1-1 in casa, ma restano comunque al comando a 20 punti con tre lunghezze di vantaggio sul Brescia. Vince invece 2-1 la Reggina in casa contro il Parma, aprendo ufficialmente la crisi dei ducali vicini ai playout, mentre per i calabresi è zona playoff con 16 punti. ipp

REGGINA-PARMA 2-1

Vittoria e zona playoff per la Reggina che supera 2-1 il Parma e spedisce i ducali vicino ai playout ad appena 10 punti aprendo ufficialmente la grave crisi della squadra di Maresca, incapace di vincere da ben sei partite. E’ l’ex rossonero Menez ad aprire le danze per i calabresi al 14’, poi Galabinov su rigore al 71’ mette al sicuro il risultato e i 16 punti per gli amaranto. Il Parma si sveglia troppo tardi e Vazquez al minuto 82’ illude gli emiliani: ormai i tre punti sono della Reggina.

PISA-PORDENONE 1-1

Incredibile epilogo per il testacoda della nona giornata di Serie B: la capolista Pisa, vicinissima al ritorno al successo dopo il ko di Crotone, subisce al 96' il gol di Folorunsho e non va oltre l'1-1 con il Pordenone ultimo in classifica: un ottimo debutto sulla panchina dei ramarri per Tedino. All'Arena Garibaldi, i toscani si rendono subito pericolosi con Lucca, mentre gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Tsadjout, fermato da distanza ravvicinata da Nicolas. Prima dell'intervallo, Perisan risponde invece a Hermannsson, poi la sfida si sblocca nella ripresa: punizione di Beruatto e colpo di testa vincente di Caracciolo per l'1-0 dei nerazzurri al 57'. Nel lungo recupero concesso per l'infortunio all'arbitro Tremolada, al debutto in Serie B e sostituito dal quarto uomo Perenzoni, arriva però l'harakiri della formazione di D'Angelo: Nicolas si allunga la sfera al limite dell'area e viene beffato da Folorunsho, che a porta vuota ringrazia e firma il pareggio al 96'. Finisce dunque 1-1: il Pisa fallisce l'occasione di allungare sul secondo posto e sale a quota 20, tre in più del Brescia. Subito un risultato positivo, invece, per Tedino: ma il suo Pordenone resta ultimo con appena 2 punti.