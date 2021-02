Serie B: il Pescara agguanta il Lecce al 92’, Chievo ko a Cosenza

Il pomeriggio della 25.a giornata di Serie B rivoluziona la zona playoff. Il Lecce è raggiunto a Pescara sull’1-1 in pieno recupero da Busellato, dopo il vantaggio di Maggio. Tanto basta comunque ai salentini per agganciare al quinto posto il Chievo, che cade 1-0 a Cosenza. La Spal perde in casa 4-1 contro la Reggina. L’Ascoli impone in trasferta l’1-1 al Pordenone. Frosinone travolto 4-0 dalla Cremonese. Il Pisa rimonta 2-2 contro il Vicenza.