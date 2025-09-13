Serie B: il Modena stende il Bari, ok il Frosinone. Rimonta del Pescara col Venezia

Raccoglie il primo punto il Pescara, riprendendo da 0-2 a 2-2 il Venezia. Partenza forte da parte degli ospiti, che spingono sull’acceleratore fin dalle prime battute. A pochi minuti dalla mezzora ecco l’episodio a favore: fallo in area di Squizzato su Doumbia e rigore in favore dei lagunari. Al 25’ dal dischetto Adorante non sbaglia e firma l’1-0. Verso la fine del primo tempo gli abruzzesi si scuotono, ma all’intervallo i veneti conducono di una rete. Gli uomini di Vivarini cercano di riprendere da dove avevano interrotto, ma al 66’ arriva il secondo gol del Venezia: Fila, entrato in campo da sei minuti, sfrutta l’assist di Hainaut e raddoppia per gli arancioneroverdi. Partita in cassaforte? Non proprio: al 79’ Olzer accorcia le distanze, poi al 91’ Di Nardo raccoglie l’assist di Valzania per il clamoroso 2-2. Il Venezia tocca quota 5 punti, primo punto messo in tasca invece dal Pescara.