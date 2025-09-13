Serie B: il Modena stende il Bari, ok il Frosinone. Rimonta del Pescara col Venezia

I Canarini vincono 3-0 contro i pugliesi, 1-0 dei ciociari sul Padova: lagunari ripresi da 0-2 a 2-2 dagli abruzzesi
Nel terzo turno di Serie B trova la seconda vittoria il Modena, che travolge il Bari 3-0 grazie alla doppietta su rigore di Gliozzi e alla rete di Pedro Mendes. Harakiri del Venezia, che in vantaggio di due reti si fa riprendere fino al 2-2 sul campo del Pescara (primo punto per gli abruzzesi). Il Frosinone strappa i tre punti con l’1-0 sul campo del Padova (gol di Bracaglia al 37’), mentre finisce 0-0 la sfida tra Juve Stabia e Reggiana.
MODENA-BARI 3-0
Tutto facile per il Modena, che travolge 3-0 il Bari tra le mura casalinghe. I ritmi nelle prime fasi di gioco non sono eccezionali, ma i padroni di casa sembrano essere in pieno controllo. Verso la mezzora di gioco i Canarini stappano la partita: Gliozzi conquista e trasforma un calcio di rigore al 32’, per fallo di Dorval. I pugliesi dopo aver subito l’1-0 non reagiscono, con il primo tempo che si chiude senza ulteriori marcature. Il copione del primo tempo si ripete in avvio di ripresa: al 54’ secondo penalty assegnato agli emiliani e doppietta personale di Gliozzi. I biancorossi non riescono a rientrare in partita, e all’89’ Pedro Mendes cala il tris per archiviare la pratica. Il Modena con questo 3-0 sale a 7 punti, Bari bloccato a quota 1.
PESCARA-VENEZIA 2-2
Raccoglie il primo punto il Pescara, riprendendo da 0-2 a 2-2 il Venezia. Partenza forte da parte degli ospiti, che spingono sull’acceleratore fin dalle prime battute. A pochi minuti dalla mezzora ecco l’episodio a favore: fallo in area di Squizzato su Doumbia e rigore in favore dei lagunari. Al 25’ dal dischetto Adorante non sbaglia e firma l’1-0. Verso la fine del primo tempo gli abruzzesi si scuotono, ma all’intervallo i veneti conducono di una rete. Gli uomini di Vivarini cercano di riprendere da dove avevano interrotto, ma al 66’ arriva il secondo gol del Venezia: Fila, entrato in campo da sei minuti, sfrutta l’assist di Hainaut e raddoppia per gli arancioneroverdi. Partita in cassaforte? Non proprio: al 79’ Olzer accorcia le distanze, poi al 91’ Di Nardo raccoglie l’assist di Valzania per il clamoroso 2-2. Il Venezia tocca quota 5 punti, primo punto messo in tasca invece dal Pescara.
PADOVA-FROSINONE 0-1
Vittoria di misura in trasferta per il Frosinone, 1-0 in casa del Padova. I biancorossi nella prima frazione di gioco non riescono a far valere il fattore campo, con gli ospiti che spaventano e non poco in avanti. Al 37’, a una manciata di minuti dall’intervallo, ecco il gol del vantaggio dei ciociari: assist di Zilli e 1-0 di Bracaglia. La formazione allenata da Andreoletti per tutto il secondo tempo prova a pareggiare i conti, con i gialloblù che rischiano tanto nel finale: calcio di rigore assegnato ai veneti, annullato però in un secondo momento dopo controllo Var. Vince il Frosinone 1-0 e sale a 7 punti: Padova fermo a 1.
JUVE STABIA-REGGIANA 0-0
La Juve Stabia sbatte sulla Reggiana, pareggio a reti bianche al Romeo Menti. Nel corso dei primi quarantacinque minuti i campani cercano di gestire il possesso del pallone, per provare ad innescare Gabrielloni e Candellone. Gli emiliani si difendono ed evitano il gol, con l’arbitro che manda le due formazioni negli spogliatoi sullo 0-0. La formazione allenata da Ignazio Abate, anche per tutto il corso del secondo tempo, prova in tutti i modi a sfondare, ma le innumerevoli occasioni create dai padroni di casa non portano ai tre punti. Finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio: la Reggiana sale a quota 4 punti, uno in più rispetto ai 3 totalizzati fin qui dalla Juve Stabia.
