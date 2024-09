Serie B: il Modena resiste in dieci, è pari col Cesena

SERIE B

I romagnoli ribaltano il risultato, ma si fanno raggiungere da Zaro e non sfruttano mezz'ora in superiorità numerica. Finisce 2-2 al Manuzzi

© ipp La Serie B ritrova il derby tra il Cesena e il Modena nella 5a giornata, in un match entusiasmante. Finisce 2-2 al Manuzzi, che assiste a un match ricco di ribaltoni. Pedro Mendes porta avanti i canarini al 28', ma i padroni di casa ribaltano il risultato nel finale di tempo con Bastoni (39') e Shpendi (46'pt). Nella ripresa ecco il pari di Zaro (55'), ma anche il rosso a Caldara (65'): il Modena resiste e porta a casa un punto prezioso.

Un derby atteso, che torna dopo otto anni e regala tantissimi colpi di scena: Cesena e Modena pareggiano 2-2, inaugurando la 5a giornata della Serie B. Dopo un avvio equilibrato, ecco le prime occasioni. Spinge subito il Cesena con Adamo, rispondono gli ospiti e passano al 28': Caso salta Adamo e mette in mezzo per Pedro Mendes, che beffa Pisseri. Manca il pari Antonucci, ma al 39' ecco la meritata rete dei padroni di casa: merito di Simone Bastoni, che calcia da fuori e la manda all'angolino basso, imparabile per Gagno. Siamo sull'1-1 e c'è spazio anche per la rimonta del Cesena, che passa in vantaggio nel recupero (46' pt): mani per Di Pardo ed è rigore, che Cristian Shpendi trasforma mandando tutti al riposo sul 2-1.

Nella ripresa Bisoli cambia un paio di pedine e i suoi, dopo aver sfiorato più volte il 2-2, lo trovano al 55': cross di Palumbo e stacco imperioso di Zaro per il pareggio. I canarini colpiscono anche una traversa e sembrano poterla vincere, ma al 65' le cose si complicano: intervento-killer di Caldara su Berti e Monaldi non può far altro che estrarre il rosso, ospiti in dieci. Il Cesena ci crede, inserendo anche van Hooijdonk e Ceesay, ma non sfonda e rischia grosso: Pisseri salva i suoi, evitando il gol-vittoria di Abiuso. Dopo un maxi-recupero finisce dunque 2-2 tra Cesena e Modena. Un pari che soddisfa entrambe e forse nessuna delle due, visto l'andamento della gara. I padroni di casa raggiungono un terzetto a 7 punti (Reggiana, Mantova, Cittadella), mentre i canarini salgono a quota 5: con loro Catanzaro e Sassuolo.