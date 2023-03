Serie B: il Genoa travolge il Cosenza e torna secondo

SERIE B

Il Grifone vince 4-0 con Dragusin, Gudmundsson, Puscas e Jagiello: è controsorpasso al Bari

© ipp La ventottesima giornata di Serie B si chiude con il netto 4-0 del Genoa al Cosenza: il Grifone si riprende così il secondo posto, sorpassando nuovamente il Bari. A Marassi, la sfida si sblocca al 33' con Dragusin, poi tra il 57' e il 59' arrivano rispettivamente il raddoppio di Gudmundsson e il tris di Puscas: il sigillo finale è di Jagiello (79'). I liguri salgono a 50 punti, mentre i Lupi restano all'ultimo posto in classifica a quota 26.

Il Genoa non cede alla pressione e si riprende il secondo posto grazie al netto 4-0 di Marassi sul Cosenza: il Bari torna così terzo. Il Grifone domina e già al 20' sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Sabelli che colpisce la parte alta della traversa. Al 33', però, è inevitabile l'1-0: punizione di Gudmundsson e incornata vincente di Dragusin, che tutto solo batte Micai sul secondo palo. Al 43', arriva lo spavento per i padroni di casa: altro colpo di testa e altro montante, stavolta colpito da D'Urso. I liguri chiudono i giochi tra il 57' e il 59', i minuti del raddoppio e del tris. Prima Calò regala clamorosamente palla al limite a Gudmundsson che salta Micai e segna, poi Puscas riceve in verticale da Sabelli, si gira in area e con il destro batte il portiere ospite sul suo palo. Il poker arriva invece al 79', quando Jagiello, entrato al 63' al posto di Badelj, fulmina per la quarta volta Micai. Finisce in festa per il Genoa, ora nuovamente in zona promozione diretta: sono 50 i punti contro i 49 del Bari terzo. Resta ultimo a quota 26 il Cosenza, ma la salvezza per i Lupi è lontana solo quattro lunghezze.