Serie B, il Frosinone rischia ma torna alla vittoria, Entella ko

SERIE B

A Chiavari, la squadra di Nesta, avanti di due gol, si fa rimontare sul 2-2 dai liguri ma ottiene i tre punti grazie alla rete di Iemmello al 76'

Nella ventitreesima giornata di Serie B, il Frosinone batte 3-2 l'Entella e torna alla vittoria dopo dieci turni. A Chiavari, avvio dirompente dei ciociari, avanti di due reti grazie a Maiello (17') e Ariaudo (27'). I liguri colpiscono due traverse con Brunori, poi pareggiano con l'autogol di Curado (36') e la splendida punizione di Schenetti (50'), ma il contropiede di Iemmello (76') regala tre punti preziosissimi a Nesta.

ENTELLA-FROSINONE 2-3

Era dal 15 dicembre scorso che Alessandro Nesta non festeggiava una vittoria in Serie B con il suo Frosinone. Un successo prima legittimato, poi messo in discussione, infine conquistato grazie al gol di Iemmello al 76'. Ottimo avvio dell'Entella: al 7', Brunori colpisce la traversa con un potente destro dalla media distanza. Dieci minuti dopo, però, i ciociari passano in vantaggio grazie alla punizione di Maiello, che sorprende Russo sul suo palo. Al 27', gli ospiti raddoppiano grazie alla zampata su corner di Ariaudo. Il match sembra già pesantemente indirizzato, ma tre minuti dopo Brunori colpisce la sua seconda traversa di giornata, ancora con una conclusione da fuori area. Al 36', lo sfortunato autogol di Curado rimette in partita i liguri, mentre ad inizio ripresa la splendida punizione all'incrocio di Schenetti vale il 2-2. Al 76', però, arriva il gol del definitivo 3-2 dei ciociari con un rapido contropiede chiuso con un tocco delicato di Iemmello. Nel finale, il Frosinone resiste e porta a casa tre punti fondamentali: ora, la zona playoff dista solo 3 punti. L'Entella, invece, resta ultimo insieme al Pescara a quota 17.