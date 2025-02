Serie B: Iemmello è decisivo, il Catanzaro consolida il quinto posto

Pietro Iemmello lo trascina e il Catanzaro non si ferma: 1-0 sul Cittadella e quinto posto consolidato. Spingono subito i padroni di casa al Ceravolo, che assiste al gol sfiorato da Iemmello dopo un quarto d'ora. Dominano i calabresi e vanno due volte vicinissimi alla rete prima del riposo, con l'ex romanista Pagano. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e nella ripresa, dopo tanta sofferenza, si risveglia il Cittadella: Pigliacelli salva su Pandolfi, che è scatenato dopo il gol-vittoria sul Pisa. Proprio quest'ultimo sfiora nuovamente il gol, prima che il protagonista diventi D'Alessandro: ingresso in campo al 59', chance immediata per il vantaggio e infortunio dopo soli cinque minuti. Lo sostituisce Situm e il Catanzaro, al 65', la sblocca: doppio errore di Matino e Maniero, Iemmello insacca a porta vuota. Il centravanti manca subito la possibile doppietta e la vede sfumare anche al 90', vedendosi annullare il secondo gol per offside. Restano dunque 13 le sue reti, Iemmello scavalca Laurienté (Sassuolo) e Pio Esposito (Spezia) per diventare il capocannoniere della Serie B in solitaria. Il suo Catanzaro, invece, esulta per una grande vittoria: 1-0 sul Cittadella, in un match dominato. I calabresi, nonostante quindici pareggi, sono quinti con 39 punti. Si fermano a quota 30 i veneti, appaiati al Modena in 10a posizione.