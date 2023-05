Frosinone in Serie A, esulta Grosso: "Percorso straordinario"

SERIE B

Il club laziale torna in Serie A dopo 4 anni centrando la terza promozione nelle ultime 9 stagioni

È festa grande allo Stirpe: il Frosinone centra la promozione diretta e torna in Serie A dopo quattro anni. I ragazzi di Fabio Grosso coronano così una stagione dominata: fin qui sono arrivate infatti 21 vittorie in 35 giornate, 54 gol fatti (miglior attacco) e 21 subiti (miglior difesa insieme al Genoa). Risultato centrato con tre giornate d'anticipo. È la terza promozione nella massima serie negli ultimi 9 anni per i ciociari.

GROSSO: "PERCORSO STRAORDINARIO, FATTO QUALCOSA DI GRANDE"

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico protagonista della promozione, Fabio Grosso: "Siamo felici, molto felici - le sue parole a Sky Sport -. Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita. Ora ci godiamo questa giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande".

Al campione del Mondo del 2006 è stato chiesto un confronto con la vittoria di Berlino: "È passato tanto tempo, anche quelle sono state emozioni incredibili. Poi quando cambi ruolo è tutto diverso, ho lavorato con persone di grande qualità. Le responsabilità ci sono ma mi piacciono, lavoro con dedizione e passione e queste soddisfazioni ti spingono a fare meglio e a crescere. Quello che si vuole ottenere lo si può decidere e noi abbiamo deciso di fare qualcosa di incredibile, abbiamo fatto qualcosa di veramente bello e i miei ragazzi meritano le luci dei riflettori".

LUCIONI: "EMOZIONE GRANDISSIMA"

Il primo a commentare a caldo la promozione è stato Fabio Lucioni: "È un'emozione grandissima - le parole del difensore -. L'avevo provata anche lo scorso anno (con la maglia del Lecce, ndr) ma quest'anno è ancora più bello".

IL BENTORNATO DELLA SERIE A

LA GIOIA DEL CLUB

IL MESSAGGIO DELL'INTER

IL PRESIDENTE DELLA LEGA B, BALATA: "SUCCESSO IMPRENDITORIALE E SPORTIVO"