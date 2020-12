Serie B: Frosinone momentaneamente primo, 2-1 alla Reggiana

SERIE B

In attesa delle altre partite della dodicesima giornata di Serie B, il Frosinone è primo in classifica grazie alla vittoria per 2-1 sulla Reggiana. Al Mapei Stadium, la formazione di Alessandro Nesta passa in vantaggio al 60' con il destro al volo di Parzyszek su assist di Rohden, che firma il gol vittoria al 76' dopo il momentaneo pareggio di Mazzocchi al 71'. Con questo successo, il Frosinone sale a quota 23, agganciando la Salernitana.

REGGIANA-FROSINONE 1-2

Successo fondamentale e sofferto per il Frosinone, che ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Dopo un primo tempo senza reti, con Tribuzzi per i ciociari e Zamparo per la Reggiana tra i più pericolosi, succede tutto nell'ultimo terzo di gara. Al 60', arriva infatti il vantaggio della formazione di Nesta: Rohden serve Parzyszek, che in area conclude di destro e incrocia sul secondo palo, regalando l'1-0 al Frosinone. Al 71', però, arriva la risposta dei padroni di casa con Mazzocchi, che tredici minuti dopo il suo ingresso in campo sfrutta un errore di Rossi e brucia Bardi sul primo palo, firmando l'1-1. Passano solo cinque minuti e gli ospiti tornano definitivamente davanti grazie al diagonale mancino di Rohden. L'ultima chance è per i padroni di casa, ma la deviazione di Mazzocchi termina di poco a lato: finisce 2-1 per il Frosinone.

