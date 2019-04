Serie B: doppio La Mantia e Lecce primo con il Brescia, il Palermo cade a Pescara

03/04/2019

LECCE-COSENZA 3-1

La Curva Nord leccese a fine partita abbraccia idealmente la squadra con una splendida sciarpata e può giustamente festeggiare. Il Lecce infatti batte in rimonta 3-1 il Cosenza e arriva al primo posto in classifica, anche se in coabitazione con il Brescia, fermato ieri sul pareggio dal Verona. La partita inizia però subito in salita per la squadra di Liverani perché Garritano al 2’ appesantisce l’atmosfera in casa giallorossa con la rete del vantaggio del Cosenza, con un piatto a battere Vigorito sul pallone di Tutino. Il Lecce però trova subito il pareggio, al 5’ è Tabanelli con un tiro da fuori area a sistemare la situazione. Nella ripresa tocca al solito La Mantia segnare i gol del primato: al 60’ con il colpo di testa, il suo colpo migliore, al 64’ con un tocco da due passi dopo una grande azione di squadra. Da qui al fischio finale per la squadra di Liverani è gestione controllata e rilassata della situazione, con il Cosenza che in avanti non crea più nulla.