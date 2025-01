Serie B: colpo del Cesena a Marassi, Donnarumma affonda la Sampdoria

LA PARTITA

Iniziato il nuovo anno con un pareggio casalingo contro il Cittadella, dopo un finale di dicembre avaro di risultati, il Cesena è ospite della Sampdoria a Marassi, stadio in cui i blucerchiati non centrano una vittoria dal 27 ottobre 2024. Sia i romagnoli che i liguri sono quindi alla ricerca di una svolta, per provare a porre fine a un momento di crisi che sta attanagliando entrambi. L’avvio di gara è tutto d’impronta Samp, con i padroni di casa bravi a sbloccare il risultato già all’8’: Coda si inventa un assist e Riccio buca Klinsmann in due tempi, segnando in tap-in dopo un’iniziale parata del portiere avversario. Il Cesena prova quindi a rispondere al 24’ sull’asse Shpendi-Antonucci, fermati da Ghidotti. L’attaccante italiano si rifà però al 31’, quando riesce a pareggiare il risultato su assist di Ciofi. La squadra di Mignani prende coraggio e al 40’ torna ad affacciarsi in attacco con Tavsan, impreciso però nel colpire di testa sul traversone di Donnarumma. Il primo tempo si chiude quindi sull’1-1, con il Cesena che torna subito a pressare con decisione in apertura di ripresa: una tattica che dà i suoi frutti al 63’, quando Donnarumma regala il 2-1 ai romagnoli. A peggiorare le cose in casa Samp è poi l’infortunio di Tutino, portato via in barella: Semplici coglie quindi l’occasione per far debuttare Niang, giocatore di casa al Ferraris, avendoci già giocato con la maglia del Genoa nel 2015 (in prestito dal Milan). Il francese non trova però alcun guizzo e il Cesena torna a vincere a oltre un mese di distanza dall’ultima volta, portandosi a 29 punti in classifica e ritrovando la zona playoff (sesto posto). Resta invece sedicesima la Sampdoria, con 21 punti conquistati fin qui in campionato: si allunga a 12 la striscia di partite di fila senza vittorie.