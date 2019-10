Serie B, Ascoli-Entella 2-1: Ninkovic-Ardemagni, bianconeri a -3 dal Benevento

L'ANTICIPO

L’Ascoli batte in casa l’Entella 2-1 in una partita dura e sale a 15 punti, raggiungendo almeno per qualche ora il secondo posto in Serie B Crotone ed Empoli a tre punti di distanza dalla capolista Benevento. Bianconeri in vantaggio già al 5’ con il tocco di punta di Ninkovic, l’Entella pareggia al 13’ con un autogol di Pucino, ma torna a inseguire sulla ripartenza chiusa da Ardemagni al 31’. Nel finale rossi a Da Cruz e Chiosa.

L’Ascoli parte forte e al 5’ è già in vantaggio: su un pallone che carambola all’indietro è Ninkovic il più rapido di tutti, tocco vincente con la punta sull’uscita di Contini. Entella che risponde con la botta potente di Adorjan che dal limite si infrange sulla traversa di Leali, prima di pareggiare i conti con la fortuna e nel punteggio. Al 13’ infatti Paolucci crossa in area, Leali esce con i pugni, ma manda il pallone sulla fronte di Pucino, parabola beffarda e risultato di nuovo in equilibrio. Torna a spingere l’Ascoli, Contini si allunga alla grande sulla torsione di testa di Ardemagni e concede solo angolo. Al 31’ però il portiere ospite non può nulla quando Da Cruz riparte e cambia passo, servendo in mezzo Ardemagni che controlla e infila il nuovo vantaggio bianconero. Nel finale l’Entella reclama un rigore su De Luca dopo una bella azione e Boscaglia viene espulso per proteste, poi Leali in qualche modo si salva sulla punizione di Paolucci.

Ripresa più cattiva da un punto di vista agonistico, l’Entella cerca di mettere pressione massima all’Ascoli che risponde colpo su colpo: il risultato è che i cartellini gialli iniziano a vedersi con una certa frequenza, per quanto riguarda invece le occasioni da gol la situazione è decisamente più tranquilla. Piccinocchi in area potrebbe mettere due gol tra le squadre, ma la sua conclusione è alta, poco dopo invece è Coppolaro a girare in area andando a centimetri dal secondo pareggio per l’Entella. Ascoli che si complica la vita quando al 79’ Da Cruz dice qualcosina di troppo al direttore di gara che reagisce regalando la doccia anticipata al numero 17 di casa che così lascia i compagni in 10 in un finale rovente. L’Entella però non riesce a creare situazioni davvero pericolose dalle parti di Leali e in pieno recupero Chiosa si prende il secondo giallo per un intervento su Scamacca, con l’Entella in 10 come l’Ascoli e che non riesce a riacciuffare la partita.