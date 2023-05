Playout Serie B: primo round al Cosenza, Brescia battuto 1-0

PLAYOUT SERIE B

I primi 90 minuti del playout di Serie B sorridono al Cosenza, che batte il Brescia e fa un leggero passo in avanti verso la permanenza nel campionato cadetto. Al Marulla finisce 1-0 un match inizialmente ricco di tensione per la posta in palio, ma con le Rondinelle più pericolose anche se mai realmente così vicine al vantaggio. Ci prova soprattutto Ayé nel primo tempo, ma la più grande occasione per la formazione di Gastaldello arriva al 58', quando Bisoli centra la traversa di testa e sulla successiva azione Mangraviti viene fermato sulla linea di porta. A segnare, però, sono i Lupi: al 70', infatti, Martino crossa, incornata di D'Orazio e Andrenacci respinge, ma proprio sulla testa di Nasti, che porta in vantaggio i padroni di casa nonostante il tentativo di salvataggio sulla linea di Cistana. Nel finale, Gastaldello inserisce Adryan e Olzer, ma il risultato non cambia nonostante una clamorosa occasione in area per Mangraviti, che colpisce male con l'esterno sinistro. Finisce così 1-0: il Cosenza avrà due risultati su tre a disposizione nel ritorno del Rigamonti del 1 giugno, mentre il Brescia è obbligato a vincere con due gol di scarto per evitare lo spauracchio supplementari e, soprattutto, la retrocessione in Serie C.