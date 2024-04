Serie A, Udinese-Roma sospesa al 72' sull'1-1

udinese-roma 1-1

Malore a Ndicka nel finale, il match sarà da recuperare. Lukaku risponde a Pereyra, poi l'interruzione

Udinese-Roma, partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, è stata sospesa sul risultato di 1-1. La sfida del Bluenergy Stadium viene interrotta dall'arbitro Pairetto dopo il malore a Ndicka al 72' e, adesso, sarà da recuperare: da decidere la data in cui giocare la rimanente parte di gara. Lukaku, di testa al 64', risponde al vantaggio nel primo tempo di Pereyra, a segno al 23', poi l'interruzione concordata. Solitamente la gara viene ripresa entro 24 ore ma giovedì la Roma dovrà giocare in Europa League quindi molto probabilmente andrà trovata un'altra data per giocare i rimanenti 18' più recupero.

LA PARTITA

Udinese-Roma viene sospesa all'72' per un malore a Ndicka. La sfida verrà recuperata, con la rimanente parte di gara da giocare: da considerare anche l'eventuale recupero. Sul campo, prima dell'episodio, il canovaccio al Bluenergy Stadium è chiaro: possesso giallorosso, ripartenze e calci piazzati per i bianconeri, che ci provano di testa con Lucca e Bijol. A sbloccare la sfida a metà primo tempo, però, è una ripartenza di Pereyra, che si invola verso la porta e batte Svilar, il tutto però dopo un triplo errore in fase di controllo di Huijsen, beffato dall'argentino. Gli ospiti provano a reagire con la conclusione di Aouar e soprattutto con il colpo di testa di Lukaku, che trova l'esterno della rete.

Nella ripresa, De Rossi fa subito scaldare Karsdorp e Dybala, mentre in campo Paredes ci prova dal limite trovando un attento Okoye, con Lucca e Svilar protagonisti nell'altra metà campo. Al 53', ecco i cambi, con l'olandese per Huijsen e la Joya per Aouar. Passano tredici minuti e la Roma pareggia con Lukaku, che di testa impatta sul cross di Cristante. Poco dopo, però, il malore a Ndicka: De Rossi va in panchina, si consulta con il giocatore e il resto della squadra e chiede di non giocare, con l'Udinese e Pairetto che concordano la decisione.

LE PAGELLE

Huijsen 5 - Errore grave sul gol subito: tre controlli sbagliati che lanciano Pereyra.

Lukaku 7 - Lotta con la difesa, fa ammonire Huijsen e segna l'1-1 poco prima della sospensione.

Lucca 5,5 - Sbaglia qualche occasione di troppo, non riuscendo ad approfittare del turnover di De Rossi.

Pereyra 7 - Letale nell'approfittare delle incertezze di Huijsen.

IL TABELLINO

UDINESE-ROMA 1-1

Udinese (3-5-1-1): Okoye 6,5; Perez 6, Bijol 5,5, Kristensen 6; Ehizibue 6 (25' st Ferreira sv), Samardzic 6,5, Walace 6, Payero 5,5, Kamara 5,5 (25' st Zemura sv); Pereyra 7; Lucca 5,5. A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Success. All.: Cioffi 6

Roma (3-5-2): Svilar 6; Huijsen 5 (8' st Karsdorp 6), Llorente 6, Ndicka 6; Zalewski 5,5, Cristante 6,5, Paredes 6, Aouar 6 (8' st Dybala 6,5), Angeliño 6; Lukaku 7, Baldanzi 6. A disp.: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Pellegrini, Renato Sanches, Bove, Abraham, Costa, El Shaarawy. All.: De Rossi 7

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 23' Pereyra (U), 19' st Lukaku (R)

Ammoniti: Kamara (U), Bijol (U), Payero (U), Baldanzi (R)

Espulsi: -

Note: partita sospesa al 27' st