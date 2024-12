Trappola Torino per il Napoli, l'Inter a Firenze per tornare a vincere in un big-match. Juve, col Lecce servono i gol

"A fine girone d'andata la classifica in vetta si allungherà". Antonio Conte la sua profezia l'ha fatta. Se si avvererà lo vedremo più avanti, ma già oggi potrebbero arrivare degli indizi importanti. In una fredda domenica di Serie A ecco scendere in campo cinque delle sei squadre che occupano i primissimi posti (all'Atalanta toccherà lunedì). E le sfide in programma non sono banali: alle 15 il Napoli avrà la trappola Torino, l'Inter invece dovrà superare in tardo pomeriggio una prova difficile come quella della Fiorentina per tornare a vincere (finalmente) un big-match. Mentre la Juve, ormai abbonata agli 0-0 ha l'obbligo firmare il blitz in Salento (ore 20.45) per continuare a credere allo scudetto in piena emergenza. E attenzione anche alla Lazio (ore 15, al Tardini): dopo i nervi tesi in Europa League, serve tornare a vincere nonostante qualche assenza di troppo.