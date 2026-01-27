Tommasi: "Trattenuta di Bremer evidente, è calcio di rigore per il Napoli"

Il contatto Bremer-Hojlund - L'episodio più discusso del weekend è stato il duplice contatto nell'area di rigore della Juventus, quando Bremer "abbraccia" l'attaccante del Napoli Hojlund. Tommasi ha commentato: "La trattenuta di Bremer è evidente, è sicuramente un intervento falloso perché cinge il collo di Hojlund. Dunque manca sia il calcio di rigore sia l'on field review. Mariani comunica alla sala VAR, quindi a Doveri e Di Paolo, che non ha visto la situazione, perché probabilmente stava guardando a destra e perde la priorità sul centro dell'area di rigore in quel momento - ha spiegato ancora Tommasi -. Se la revisione fosse stata fatta bene, vi dico, sarebbe stato richiamato l'arbitro a vedere l'episodio, soprattutto in virtù del fatto che, ripeto, comunica che non è riuscito a valutarlo".