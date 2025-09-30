Tanti episodi in Serie A, Rocchi spiega i falli di mano: "Genoa-Lazio come Verona-Juve"

IL MANI DI FAZZINI IN PISA-FIORENTINA

"Non è un episodio limite. Se questo rigore viene concesso va tolto perché non ha nessun parametro di punibilità. Ha il braccio largo ed è vero, tocca il pallone col braccio e sì è vero, ma il giocatore in questo caso si sta sostanzialmente toccando con l'avversario e non c'è punibilità. Mi fa piacere che sia in campo che al monitor l'idea sia stata chiarissima. È il classico caso in cui capire la dinamica dell'azione ti fa fare la differenza sul punire o meno. Se punisci un tocco di mano così si creano pagine e pagine di cronaca".