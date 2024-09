Stadi Serie A, si va verso un altro record di presenze

Quanto fa 306mila più 322mila più 341mila e cinquecento? Quasi 970mila, ma la frase “stadi pieni come non mai dalla stagione 1997-98" è forse ancora più efficace come descrizione. Lo dicono i dati raccolti oggettivi riferiti alle prime tre giornate di Serie A, parziali perché la stagione è appena iniziata, ma le proiezioni dicono che a questo ritmo la media-partita di presenze sugli spalti a giugno potrebbe superare i 30.967 dello scorso anno, che già era stata archiviato nel cassetto dei record. La media possibile conclusiva è infatti di oltre 32mila tifosi a gara.