Spalletti in pole per Napoli, Sarri verso la Roma e De Zerbi in Ucraina

De Laurentiis, per il dopo Gattuso, vorrebbe un allenatore di nome. Il sogno è Allegri ma l'ex allenatore bianconero è alla finestra in attesa di sapere cosa succederà a Pirlo. Anche la Roma ha accarezzato l'idea di portare in panchina l'ex allenatore bianconero e, in un vortice di allenatori toscani, punta dritto su Sarri per il post Fonseca, mentre il Napoli sta valutando seriamente l'ipotesi Luciano Spalletti. Al ds Giuntoli sarebbe piaciuta la scommessa Dionisi, attuale tecnico dell'Empoli, ma il presidente vuole puntare su un allenatore di nome ed esperienza.