Simonelli: "Euro 2032 senza San Siro sarebbe una figuraccia incalcolabile"

San Siro è un monumento, ma Simonelli osserva: "Tutti abbiamo ricordi, nostalgie. Ma l'unico modo per mantenere la storicità di uno stadio è fare quello nuovo sulla stessa area. Prendete Wembley: è stato abbattuto e ricostruito, ma nessuno dice 'sono stato al nuovo Wembley'. È sempre lo stadio del mito". E il nuovo impianto milanese, assicura, "sarà sempre San Siro. Anche se penso che i naming rights saranno rilevati da un brand italiano molto noto".