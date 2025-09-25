Simonelli: "Euro 2032 senza San Siro sarebbe una figuraccia incalcolabile"

Il presidente di Lega Serie A: "Danno macroscopico per Milano ma anche per tutta l'Italia. D'altronde è ormai stadio inadeguato"
Ezio Simonelli lancia il grido di allarme su San Siro proprio nei giorni in cui si decide il destino dell'impianto milanese: "È doloroso dirlo, ma ormai è uno stadio inadeguato. Lo prova il fatto che è stato bocciato dalla Uefa per ospitare la finale di Champions del 2027. Lo stadio non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo. E poi, come si rivoluziona in sicurezza per lavoratori e pubblico un impianto che ogni tre giorni ospita 70 mila persone?".
Il rischio è che San Siro non possa ospitare i match di Euro 2032: "Lasciare la città più altospendente d'Italia senza Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile, buttare a mare questo processo per questioni ideologiche di bassa lega sarebbe un autogol. Il danno sarà macroscopico per la città, perché se non avranno San Siro, i due club finiranno per andare a fare stadi fuori dal comune di Milano. Ma a essere danneggiato sarebbe tutto il Paese: solo l'indotto temporaneo per la costruzione di tutti gli impianti in cantiere vale 6 miliardi".
San Siro è un monumento, ma Simonelli osserva: "Tutti abbiamo ricordi, nostalgie. Ma l'unico modo per mantenere la storicità di uno stadio è fare quello nuovo sulla stessa area. Prendete Wembley: è stato abbattuto e ricostruito, ma nessuno dice 'sono stato al nuovo Wembley'. È sempre lo stadio del mito". E il nuovo impianto milanese, assicura, "sarà sempre San Siro. Anche se penso che i naming rights saranno rilevati da un brand italiano molto noto".
Anche a Roma da anni si cerca di costruire un nuovo stadio. Per il presidente della Lega Serie A la Capitale "è sulla buona strada, ma trovo surreale si blocchi un iter come quello per un boschetto di piante spontanee". A Firenze l'impianto "sarà pronto a breve, poi avremo spero San Siro e Roma. E lo Stadium che anche se ha già 14 anni è concepito come stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento".
