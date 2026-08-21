Si riparte tra mille incognite e domande: in Serie A vecchie certezze e nuovi scenari

VECCHI A CHI? - Spalletti e Gasperini hanno la loro età, anche se in Italia si è considerati giovani a 60 anni. Sembra un modo per farti un complimento ma è solo per ritardare il momento di farti andare in pensione. Gli allenatori di Juventus e Roma non hanno di questi problemi e riescono a non invecchiare mai, soprattutto nelle idee. Lo Spallettone, aspettando di capire quale sarà la rosa definitiva a disposizione, può sbizzarrirsi nel suo modo sempre suggestivo di trovare spazi in avanti. Ormai non si pone nemmeno più il problema del sistema di gioco, visto che c'è chi, come Cambiaso o McKennie, gira per il campo occupando o liberando zone da depredare. La scommessa sarà quella di vedere insieme un trio offensivo come quello formato da Conceiçao-Alajbegovic-Yidiz, più una punta e un giocatore che si inserisce da metà campo. Gasp non ritocca le sue idee e prosegue nel suo calcio ipercinetico fatto di duelli e di sviluppo della manovra con triangoli e quadrilateri in movimento. I giocatori per far male (o Malen) ci sono. Soprattutto se si pensa che davanti è arrivato Castro e sulla trequarti ci sono elementi ultra tecnici come Dybala e il giovane Rodrigo Mora.