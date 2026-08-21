Alvarez bloccato dall'Atletico Madrid: la foto diventa virale

21 Ago 2026 - 10:21
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Il Barcellona alla ricerca di una punta per rimpiazzare Lewandowski (ora pensa a Lautaro Martinez) a lungo ha puntato Julian Alvarez che però l'Atletico Madrid non ha lasciato partire, nonostante la voglia dell'argentino di cambiare aria. In queste ore sui social è diventata virale la foto ufficiale di Alvarez per il 2026/27, messa a confronto con quelle delle prime due stagioni coi Colchoneros: se un tempo l'attaccante sorrideva, quest'anno ha un'espressione molto più seria. Forse è rimasto male per la mancata cessione...

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