Corsa salvezza in Serie A: le combinazioni di Lecce e Cremonese all'ultima giornata

La Serie A 2025/26 si prepara a emettere l'ultimo verdetto della stagione per stabilire chi farà, controvoglia, compagnia a Pisa e Verona nella retrocessione in Serie B. Con il Cagliari ormai aritmeticamente fuori dai giochi grazie al successo sul Torino nella 37.a giornata, la corsa per la sopravvivenza si è ridotta a un duello a distanza che domenica vedrà protagoniste Lecce e Cremonese, separate da un solo punto in classifica. I salentini, attualmente a quota 35 punti, ospiteranno il Genoa tra le mura amiche, potendo contare sul destino nelle proprie mani. La Cremonese, ferma a 34 punti, affronterà invece una complicata sfida casalinga contro il Como di Fabregas, formazione in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League.