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Corsa salvezza in Serie A: le combinazioni di Lecce e Cremonese all'ultima giornata

Il Lecce e la Cremonese si giocano la permanenza in Serie A negli ultimi novanta minuti. Scopri tutte le combinazioni e l'ipotesi spareggio

23 Mag 2026 - 11:57
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La Serie A 2025/26 si prepara a emettere l'ultimo verdetto della stagione per stabilire chi farà, controvoglia, compagnia a Pisa e Verona nella retrocessione in Serie B. Con il Cagliari ormai aritmeticamente fuori dai giochi grazie al successo sul Torino nella 37.a giornata, la corsa per la sopravvivenza si è ridotta a un duello a distanza che domenica vedrà protagoniste Lecce e Cremonese, separate da un solo punto in classifica. I salentini, attualmente a quota 35 punti, ospiteranno il Genoa tra le mura amiche, potendo contare sul destino nelle proprie mani. La Cremonese, ferma a 34 punti, affronterà invece una complicata sfida casalinga contro il Como di Fabregas, formazione in piena lotta per un piazzamento nella prossima Champions League.

Come possono salvarsi Lecce e Cremonese?

 La squadra di Di Francesco resterebbe in Serie A in caso di vittoria contro i rossoblù, un risultato che renderebbe del tutto inutile la prestazione della Cremonese. Il Lecce festeggerebbe la permanenza nel massimo campionato anche qualora la squadra di Giampaolo non riuscisse a battere il Como, indipendentemente dal proprio punteggio.

Dal canto suo, la Cremo ha un unico obbligo per sperare nel sorpasso: conquistare i tre punti e sperare che i pugliesi escano sconfitti o non vadano oltre il pareggio nella sfida del Via del Mare. Una sconfitta, invece, decreterebbe l'immediata retrocessione in Serie B a prescindere dalla partita di Lecce.

Lecce-Cremonese e l'ipotesi spareggio

 L'ipotesi di un ulteriore scontro diretto si verificherebbe in un solo caso specifico: se il Lecce dovesse perdere contro il Genoa e la Cremonese dovesse pareggiare contro il Como, entrambe le formazioni chiuderebbero il campionato appaiate a 35 punti. Il regolamento attuale prevede che la quartultima e la terzultima classificata si sfidino in uno spareggio con andata e ritorno per decretare la squadra salva.

Quali sono le regole dello spareggio salvezza?

 In questo scenario, la gara di ritorno si disputerebbe a Cremona poiché la classifica avulsa premia i grigiorossi, forte del successo per 2-0 ottenuto all'andata a fronte della sconfitta per 2-1 subita nel match di ritorno in Puglia. Nel doppio confronto non varrà la regola dei gol fuori casa e, in caso di parità assoluta al termine dei centottanta minuti, si procederà direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari.

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