Serie A: vittoria-salvezza per il Parma, espugnata Pisa

LA PARTITA

Il Pisa perde una partita fondamentale, il Parma ottiene la vittoria col minimo sforzo. L'Arena Garibaldi assiste al successo per 1-0 dei ducali, che agganciano il Torino e il Cagliari a +4 sulla zona-retrocessione. Le due punte di Gilardino non pungono e il doppio ruolo di Estevez, che agisce da mediano nella fase di costruzione e scala in difesa nella fase di non possesso, blocca ogni tentativo dei toscani. Nei primi minuti vincono dunque il nervosismo e la lotta fisica, con la prima chance solo al 12': Scuffet respinge il tiro di Benedyczak. Risponde Touré, ma il Pisa è poco efficace e il Parma ne approfitta. L'episodio chiave arriva al 39', quando Caracciolo devia col braccio il tiro di Britschgi. Il Parma protesta e viene accontentato, visto che il tocco è punibile con un rigore: sul dischetto va Benedyczak, che spiazza il portiere per l'1-0. Nella ripresa il Pisa effettua due cambi e, con l'energia di Akinsanmiro, risale di tono cercando di rendersi pericoloso. Valeri rischia il doppio giallo tra le proteste nerazzurre, mentre Nzola si divora il possibile 1-1 dopo un quarto d'ora. L'angolano è ancora protagonista nell'assalto finale del Pisa, che spinge con forza e con tre giocatori offensivi: Corvi gli evita il gol in due occasioni. Nzola si innervosisce e, nel finale, combina la frittata con un fallaccio su Mandela Keita: calcio al centrocampista e rosso diretto al 93', che potrebbe chiudere qui il suo 2025, vista l'imminente Coppa d'Africa. Vince dunque il Parma, che si porta a quota 14 punti e a +4 sul Pisa terzultimo: è la terza vittoria stagionale per Cuesta, brutto ko invece per Gilardino.



LE PAGELLE

Akinsanmiro 6 - Ci pensa lui a restituire l'energia a un Pisa svuotato, dopo lo svantaggio. Corre per tre e porta costantemente il pallone in avanti, ma non basta.

Nzola 4 - Pomeriggio da dimenticare per l'ex Fiorentina e Lens, che non ne fa una giusta. Si divora un gol a tu per tu con Corvi, sbaglia in tre occasioni e perde la testa al 93': calcione a Keita ed espulsione. Gilardino non sarà soddisfatto.

Britschgi 6.5 - Prosegue la crescita vertiginosa dello svizzero, che si sta mettendo sempre più in evidenza sulla corsia destra. Supporta regolarmente la manovra e si guadagna il rigore, correndo chilometri su chilometri.

Valeri 5.5 - Non ha ancora trovato la condizione, dopo quel lungo infortunio, e si vede. Soffre la fisicità di Touré, è quasi nullo nella zona offensiva e rischia l'espulsione: era ammonito e commette un fallaccio, evitando il secondo giallo solo perché il Var non poteva intervenire per correggere Doveri.



IL TABELLINO

Pisa (3-5-2) - Scuffet 6; Calabresi 5.5 (30' st Moreo 6), Caracciolo 5, Canestrelli 6; Touré 6, Marin 5.5 (1' st Akinsanmiro 6), Aebischer 5.5, Piccinini 5.5 (30' st Lorran 5.5), Angori 5.5 (1' st Leris 5.5); Meister 5.5 (38' st Tramoni sv), Nzola 4. A disposizione: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Tomas Esteves, Isak Vural, Coppola, Raul Albiol, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.

Parma (4-3-2-1) - Corvi 6; Britschgi 6.5, Delprato 6, Valenti 6, Valeri 5.5; Keita 6, Estevez 6.5, Bernabé 6 (29' st Ordonez 6); Benedyczak 6.5 (29' st Oristanio 5.5 [45' st Lovik sv]), Ondrejka 6 (14' st Sorensen 6); Pellegrino 5.5. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 40' Benedyczak rig.

Ammoniti: Benedyczak (Par), Valeri (Par), Aebischer (Pis), Touré (Pis).

Note: espulso Nzola (Pi) al 48' st.