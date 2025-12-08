Serie A: vittoria-salvezza per il Parma, espugnata Pisa

© Getty Images
Benedyczak firma il rigore della vittoria, proteste nerazzurre per un fallo di Valeri
La 14a giornata della Serie A consegna una vittoria-salvezza al Parma, che aggancia il Cagliari e si porta a +4 sul Pisa terzultimo, sconfitto in casa dai ducali. Gilardino perde una partita fondamentale nella lotta per non retrocedere, dopo che Caracciolo causa il rigore trasformato da Benedyczak al 40'. Finisce dunque 1-0 per i gialloblù, mentre i nerazzurri sprecano con Nzola: quest'ultimo perde la testa e viene espulso al 93'.
LA PARTITA
Il Pisa perde una partita fondamentale, il Parma ottiene la vittoria col minimo sforzo. L'Arena Garibaldi assiste al successo per 1-0 dei ducali, che agganciano il Torino e il Cagliari a +4 sulla zona-retrocessione. Le due punte di Gilardino non pungono e il doppio ruolo di Estevez, che agisce da mediano nella fase di costruzione e scala in difesa nella fase di non possesso, blocca ogni tentativo dei toscani. Nei primi minuti vincono dunque il nervosismo e la lotta fisica, con la prima chance solo al 12': Scuffet respinge il tiro di Benedyczak. Risponde Touré, ma il Pisa è poco efficace e il Parma ne approfitta. L'episodio chiave arriva al 39', quando Caracciolo devia col braccio il tiro di Britschgi. Il Parma protesta e viene accontentato, visto che il tocco è punibile con un rigore: sul dischetto va Benedyczak, che spiazza il portiere per l'1-0. Nella ripresa il Pisa effettua due cambi e, con l'energia di Akinsanmiro, risale di tono cercando di rendersi pericoloso. Valeri rischia il doppio giallo tra le proteste nerazzurre, mentre Nzola si divora il possibile 1-1 dopo un quarto d'ora. L'angolano è ancora protagonista nell'assalto finale del Pisa, che spinge con forza e con tre giocatori offensivi: Corvi gli evita il gol in due occasioni. Nzola si innervosisce e, nel finale, combina la frittata con un fallaccio su Mandela Keita: calcio al centrocampista e rosso diretto al 93', che potrebbe chiudere qui il suo 2025, vista l'imminente Coppa d'Africa. Vince dunque il Parma, che si porta a quota 14 punti e a +4 sul Pisa terzultimo: è la terza vittoria stagionale per Cuesta, brutto ko invece per Gilardino.
LE PAGELLE
Akinsanmiro 6 - Ci pensa lui a restituire l'energia a un Pisa svuotato, dopo lo svantaggio. Corre per tre e porta costantemente il pallone in avanti, ma non basta.
Nzola 4 - Pomeriggio da dimenticare per l'ex Fiorentina e Lens, che non ne fa una giusta. Si divora un gol a tu per tu con Corvi, sbaglia in tre occasioni e perde la testa al 93': calcione a Keita ed espulsione. Gilardino non sarà soddisfatto.
Britschgi 6.5 - Prosegue la crescita vertiginosa dello svizzero, che si sta mettendo sempre più in evidenza sulla corsia destra. Supporta regolarmente la manovra e si guadagna il rigore, correndo chilometri su chilometri.
Valeri 5.5 - Non ha ancora trovato la condizione, dopo quel lungo infortunio, e si vede. Soffre la fisicità di Touré, è quasi nullo nella zona offensiva e rischia l'espulsione: era ammonito e commette un fallaccio, evitando il secondo giallo solo perché il Var non poteva intervenire per correggere Doveri.
IL TABELLINO
Pisa (3-5-2) - Scuffet 6; Calabresi 5.5 (30' st Moreo 6), Caracciolo 5, Canestrelli 6; Touré 6, Marin 5.5 (1' st Akinsanmiro 6), Aebischer 5.5, Piccinini 5.5 (30' st Lorran 5.5), Angori 5.5 (1' st Leris 5.5); Meister 5.5 (38' st Tramoni sv), Nzola 4. A disposizione: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Tomas Esteves, Isak Vural, Coppola, Raul Albiol, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.
Parma (4-3-2-1) - Corvi 6; Britschgi 6.5, Delprato 6, Valenti 6, Valeri 5.5; Keita 6, Estevez 6.5, Bernabé 6 (29' st Ordonez 6); Benedyczak 6.5 (29' st Oristanio 5.5 [45' st Lovik sv]), Ondrejka 6 (14' st Sorensen 6); Pellegrino 5.5. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.
Arbitro: Doveri.
Marcatori: 40' Benedyczak rig.
Ammoniti: Benedyczak (Par), Valeri (Par), Aebischer (Pis), Touré (Pis).
Note: espulso Nzola (Pi) al 48' st.
LE STATISTICHE OPTA DI PISA-PARMA
Era da agosto 2020 (contro Brescia e Lecce in quel caso) che il Parma non collezionava due successi di fila in trasferta in Serie A.
In tre delle ultime cinque trasferte fuori casa di Serie A il Parma non ha subito gol, tanti clean sheets quanti quelli accumulati nelle precedenti 18 gare fuori casa nella competizione.
Solo due tiri nello specchio subiti dal Parma oggi: i Ducali ne hanno subiti di meno solo contro la Cremonese a settembre in questo campionato.
In sette delle otto gare casalinghe di questo campionato, il Pisa non ha segnato: un record negativo in questa Serie A considerando le gare interne.
Due sconfitte di fila senza segnare per il Pisa: in Serie A ai toscani non succedeva da maggio 1991.
Primo cartellino rosso in Serie A per M’Bala Nzola nella sua presenza numero 124.
Primo gol in Serie A per Adrian Benedyczak, nella sua presenza numero 18 nella competizione; in generale il polacco non trovava la rete in campionato dal 2 marzo 2024, in Serie B contro la Ternana, anche in quel caso su rigore (646 giorni fa).
I cinque rigori realizzati dal Parma nell'anno solare 2025 in Serie A hanno visto cinque marcatori diversi: Hernani, Valeri, Bonny, Pellegrino e Benedyczak.
Il Parma ha vinto in entrambe le trasferte di Serie A giocate contro il Pisa, senza subire alcun gol.